（吉隆坡15日讯）隨著航空公司增加航班次数、终点站和增购飞机，促使航空领域面临激烈的竞爭，预计今年的平均航费会持续呈跌，但乘客流量则料取得7.8%至8.8%的成长率。

大马航空委员会（MAVCOM）首席营运长亚斯米尔再因指出，根据过去6个月的数据显示，航空公司增加新的航班次数、终点站及增购飞机，加剧航空领域的竞爭。

「在过去6年，大马航空公司的客机总数，从213架，增至278架，並预料未来会继续增长。」大马航空公司在今年增购共17架飞机，料每公里机位將增长14.3%。

与此同时，平均航费在2010年至2016年期间则持续下滑，本地和国际航线分別按年下挫5.9%和8%，造成每公里机位成本（CASK）超越每公里机位营业额（RASK）。

他认为，今年的平均航费会持续下滑，总乘客流量则料成长7.8%至8.8%，或相等于9830万至9920万人次。

「儘管如此，航空领域的营业额料持平。」

乘客流量仅次于泰印

截至今年首7个月，大马航空公司总乘客流量达5690万人次，按年上扬10.4%，为东盟第3大市场，仅次于泰国（1亿2170万人次）和印尼（9870万人次）。

受惠于国內生產总值（GDP）预测按年成长4.3%至4.8%，加上出口贸易需求走高和私人消费高企，意味著今年的经济表现不俗，乘客流量料呈涨。

亚斯米尔和大马航空委员会执行主席丹斯里阿都拉阿末，一同出席今日首份《航点（Waypoint）：马来西亚航空业展望》报告记者会。

此外，亚斯米尔表示，「大马航空委员会確认將会向从大马离境的乘客徵收1令吉，作为营运资金，但飞往沙巴和砂拉越內陆地区的乘客除外。」惟，这项建议尚需等待国会通过。

根据报告显示，儘管大马航空公司在过去7年的平均航费下滑3.4%，但在2010年至2016年的营业额取得2.5%的复合成长率（CAGR），归因于油价下滑，造成航空公司的收费较低。然而，航费呈跌不仅局限于大马，东盟区的平均航费亦走低。

在2010年至2014年期间，大马的抵步游客量稳健上扬，但受到马航和印尼亚航航空意外的衝击，加上沙巴边境安全课题，拖累旅游业表现，促使2015年的抵步游客量呈跌。大马在2010年至2016年间的抵步游客量复合成长率为1.8%。

在过去7年，大马航空公司的承载率均超过70%，除了2013年和2014年，各只取得64%及60.8%的承载率。

从2010年至2015年期间，航空领域每年平均贡献51亿令吉，佔国內生產总值的0.55%。