（吉隆坡15日讯）国民投资机构（PNB）主席丹斯里阿都瓦希今日表示，PNB正在努力推动马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）通过分隔运作（ring-fencing）的方式，將20%的股权转为伊斯兰股票（i-shares）。

PNB目前持有马银行的45%股权。

阿都瓦希称，PNB正在与几个伊斯兰教法委员会谈论有关事宜，至今得到的回馈都是正面的。

「他们提出了几个问题，而我们需要更深入地探討此事。有关符合伊斯兰教义的策略，我们必须达到严格的要求，因此，需要更多时间。我相信，结果对马银行和股东们將是有利的。」他是在今日由马来西亚报业协会（Malaysian Press Institute）主办的午餐会上发表以上言论。

阿都瓦希指出，马银行目前有25%的盈利是来自於伊斯兰金融业务。根据该银行970亿令吉的市值计算，此次的分割运作將创造一个价值约190亿令吉的符合伊斯兰教义的投资工具。

马银行是我国最大的银行。若以资產计算，该银行在东盟国家排名第4。该银行也是全球第5大的伊斯兰银行。

阿都瓦希称，「除了马银行之外，其他银行，例如联昌国际（CIMB，1023）、兴业银行（RHBBANK，1066）也视伊斯兰金融为成长的动力之一。」

他认为，在马银行的分割行动成功之后，联昌国际、兴业银行和大马交易所（BURSA，1818）或可效仿这个机制。他补充道，「在大马交易所上市的60%公司已经符合伊斯兰教义。」

截至目前，在672家符合伊斯兰教义的上市公司中，只有2家来自金融领域，即伊斯兰银行（BIMB，5258）和大马伊斯兰保险（TAKAFUL，6139）。