（吉隆坡15日讯）基于汽车、工业和通讯领域继续成为马太平洋（MPI，3867，主板科技股）未来的成长动力，加上手握逾4亿令吉现金或促使该公司购买新科技，和加速自动化提升效率，分析员唱好该公司的前景。

马太平洋股价在今天应声走高，盘中触及14.30令吉全天最高，涨1.18令吉或8.99%；闭市时，该股稍微收窄涨幅，掛14.14令吉，全天起1.02令吉或7.77%，为全场上升股榜首，共有22万股易手。

分析员出席了马太平洋召开的年度投资匯报会后，对该公司的前景感到正面。

该公司管理层预测，2018財政年（6月30日结账）营收將按年成长5.5%，至7.5%，普遍高于分析员预测，因为他们乐观看待新產品的贡献，以及继续获得通讯和汽车领域2大业务的成长支撑。

肯纳格研究分析员指出，管理层2018財政年的营业额成长预测，比他所预测的1%增幅高。

无论如何，分析员认为，管理层乐观的营业额成长预测有望达標，因为不仅是新產品將带来贡献，该公司的先进传感器在通过严密审核后，预计在今年第3季投產。

此外，达证券分析员预测，马太平洋2018財政年的营业额成长为7.1%，在管理层的预测范围之內。

冀提高汽车业务贡献

他说，马太平洋管理层放眼未来2至4年，將汽车业务的营业额贡献比重扩大至50%，並成为全球汽车领域检测设备製造商和外包组装和测试（OSAT）的首选公司。

截至2017財政年第3季，该公司汽车业务对营业额的贡献比重为25%。该分析员看好马太平洋投注心力发展汽车业务以扩大销售，並预期该公司未来3年的盈利年復合增长率（CAGR）为14.5%。

肯纳格研究分析员也赞同发展汽车业务週期长的特质，將有助于稳定公司盈利来源，主要是汽车盈利贡献稳定，將舒缓通讯业务动盪週期的不利影响。

无论如何，马太平洋仍看好今年下半年智能手机的需求成长以及市场对数据的需求增长。

达证券分析员指出，配合工业4.0时代的来临，拥有4亿1970万令吉净现金的马太平洋，將出手购买新科技和加速自动化以提高营运效率，以降低对人力的依赖。

在最新业绩出炉之前，分析员皆维持马太平洋的盈利预测、投资评级和目標价。

该公司预计于周四（17日）公布2017財政年末季（截至6月30日止）业绩。

达证券分析员维持该股「买进」评级和15.60令吉的目標价，並指出，基于手握现金充裕，潜在併购活动和加派股息，是该股获得重估的潜在利好。

肯纳格研究分析员也维持该股「跑贏大市」评级，和目標价14.85令吉。