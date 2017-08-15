（吉隆坡15日讯）大眾银行（PBBANK，1295，主板金融股）今日与阿里巴巴旗下蚂蚁金服集团（Ant Financial Services Group）联手合作，在本地推出支付宝（Alipay）电子钱包服务，以抢占中国游客的商机。

大眾银行董事经理丹斯里郑亚歷表示，对大眾银行和蚂蚁金金服集团的合作感到雀跃，因后者是全球最大的金融科技创投公司。基于支付宝服务拥有大量中国用户，大眾银行將把支付宝服务推荐给旗下现有商家和未来新商家使用，以提振商家的销售额。

目前，支付宝服务的活跃用户有5亿2000万人。

郑亚歷在大眾银行副首席执行员拿督郑国谦、支付宝东南亚总经理张大勇和支付宝大马主管葛丽塔陪同下出席推介礼，共同见证大眾银行和蚂蚁金服双方开启合作。

隨著双方缔结合作，大眾银行旗下的商家包括欧舒丹（L’OCCITANE）、马印航空、丽钻（Lazo）珠宝和其他中国游客经常光顾的商店等將提供支付宝服务。

张大勇表示，大眾银行和商家合作推出支付宝服务，將为本地商家带来更多商机，特別是中国游客市场。

这也是支付宝与本地第3家银行合作推出电子钱包服务，早前与马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）和联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）也推出了类似的服务。