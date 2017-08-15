（本报古达记者十五日讯）GAYA POSITIF有限公司股东李财今午在古达一项新闻发布会上说，该公司属下分别在古达甘榜罗东，甘榜大有，甘榜西加地及根地咬所开设之油棕鲜果收购中心，于今年七月廿八日关闭，乃该公司其中一名股东失信，资金被淘空情况下，无法付还收购油棕鲜果款项予客户，被迫暂停营业所致。

李财说，该公司不仅无法付还收购油棕鲜果款项予客户，而且还拖欠政府五年的所得税及一年的消费税。

他说，由于其中一名股东失信，也造成公司在过去五年来亏损多达三百万令吉，单单拖欠客户款额就多达百万令吉之多。

李财又说，该公司最近深入调查发觉其中一名股东失信后，立刻向警方报案求助，如今该名失信股东，除了被警方扣留调查外，即将控上法庭审讯，面对法律制裁。

他说，虽然该公司面对财务上之困境，但是将承诺在本月廿六日之前付清欠款予客户，分文不少，以示负责。

李财呼促客户们耐心等待该公司解决欠款问题，该公司向客户收购油棕鲜果之六月份欠款，于今天已付清，至于七月份欠款将于本月廿六日付清，绝不食言。

他说，该公司属下四个油棕鲜果收购中心，将在二至三个月后恢复营业，该公司关闭上述四个油棕鲜果收购中心乃逼不得已，引起客户们之不便深至歉意。