（亚庇十五日讯）最近在沙州议会中，马华路阳州议员邱庆洲提问有关沙巴地契割名需付的印花税事宜。

首长拿督慕沙回答说，土著地（NT）和地方登记（FR）的地契转名是免征印花税，他们只需支付1.00令吉裁决费，而从2017年开始，联邦税务局（LHDM）同意将收取的印花税交回给沙巴土地测量部及其他相关土地部门。

城镇租赁（TL），国土租赁（CL）和临时租赁（PL）之间的土地割名印花税率是根据由估价部门和联邦物业服务部依据当前的土地市价而定，该些印花税分类如下：（1）价值低于十万令吉，印花税为1％，（2）价值从十万令吉到五十万令吉则是2％，（3）所有超过五十万令吉的价值均为3％。

所有印花税都是由联邦财政部决定，也是由联邦政府负责估价和计算。

邱议员认为，沙巴州的土地转名印花税的税率应该低于实惠可支付的情况，特别是在「亲近关系」和家庭成员之间的土地转名方面。

他说，由于土地事宜属于沙巴政府的自主权力和管理，所有的土地转名印花税都应该归沙巴州财库，就如土著地契割名的手续费， 联邦归回给沙巴土地测量局一样。 他希望州政府能够把这事宜提交及向联邦财政部争取。这也将为沙州人民会带来许多好处和福址。