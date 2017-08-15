（本报亚庇十五日讯）淹没孟加达市镇旧店区的洪水，经过六个小时后，终于在昨深夜十一时才完全的消退。

黄澄澄的洪水消退后，十七间商店及街道留下厚厚泥泞，商家漏夜挑灯清洗，今全天被逼暂时停止营业，将店内被浸毁的货物搬出店外，并继续清洗工作，孟加达镇旧店区今全天暂停营业。

钟姓商家受询时说，孟加达旧店区的街道与两排板店及新店，旧店区的油站及街道，于昨午五时开始遭黄澄澄的洪水淹没。

旧店区的十七间商店，全都遭洪水入侵，最严重之处水深两尺，情况严重。

他说，基于事发突然，许多商家都未及将店内货物搬出，结果大批货物遭洪水浸坏，尤其是杂货店，损失惨重。

钟姓商家说，店内的洪水于昨晚七时许才慢慢消退，许多商家于昨晚八时左右，开始在店内进行整理及清洗工作。

「店里的情况太糟糕了，洪水退去后留下厚厚泥浆，我们必须先将遭浸坏货物搬出店外，才能展开清洗工作！」

至于街道上的洪水，于昨深夜十一时才完全消退。

他说，受影响的商家只好于今早，继续展开整理及清洗的工作。

商家们忙碌了一天，截至今午五时卅分，有者仍尚在忙着清洗与整顿店里的货物，镇上旧店区，今天全面暂停营业。

「希望明天一切都能够恢复正常，能够恢复营业，希望明天会更好！」