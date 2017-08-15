（本报亚庇十五日讯）武吉巴登熟食档一名年仅十六岁的女厨师与廿岁的男友发生争执，结果惨遭酒精上脑的男友持刀刺伤。

附近的市民见状，纷纷群起成功将逞凶的男子逮捕交予警方查办，而熟食档的档主，亦将受伤的女厨师送往医院急救。

惟女厨师及逞凶的男子，均无合法证件而遭警方逮捕；更甚的是，华裔档主因雇用没有证件的女厨师，亦将面对可被罚款一万至五万令吉的移民法令。

亚庇警区主任贞德兰慕都助理总监证实此消息时说，警方目前尚在调查有关案件之中。

他说，现年十六岁的帝汶籍女伤者，居住在兵南邦的甘榜特拉威，并在武吉巴登的熟食档担任厨师。

伤者于本月十三日下午三时廿五分左右，在武吉巴登联邦卫生部学院附近，与现年廿岁的汶籍男友发生争执，结果醋意大发，而且酒精作怪的男友，突抽出九点五寸的小刀攻击，刺伤头部与颈项。

附近的市民见状，纷纷群起成功将逞凶的男子逮捕，交予赶抵现场的警方人员，正式将男子逮捕。

现年卅五岁的华裔档主，见其女厨师被刺伤，连忙将女厨师送往医院急救。

经过院方的急救后，女厨师的伤势已获控制，获准出院。

警方已将逮捕的男子，向法庭申请延长扣留至本月廿六日，以便作进一步的调查工作。

该名男子将面对刑事法典324持械伤心的条文调查，同时也因没有合法证件而在移民法令之下被调查。

至于现年十六岁的女伤者，同样因未拥合法证件而在移民法令之下被提控。

华裔档主也被提控

更甚的是，现年卅五岁的华裔档主，因雇用非法外劳将于一九五九年移民法令第55B条文之下被提控，罪成者将可被判罚款不少过一万令吉、不超过五万令吉。

贞德兰助理总监亦提醒雇主，千万石可雇用未拥合法证件的外劳，否则将受到严厉的对付。