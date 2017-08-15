（本报亚庇十五日讯）京那律镇的旧板店昨日发生严重水灾，目睹70巴仙货物浸泡水中尽毁，杂货店业主忍不住掉下眼泪，要求当局尽速规划完善排水系统。

在京那律协助父母经营杂货店的蔡女士表示，洪水是昨傍晚6时30分左右开始肆虐，最后渗入店里；当时，店里只有她的老父老母，而住在洛加宜的她，因有一段路水淹得深，车子无法通行，她无法赶到京那律协助父母，只好劝告父母上二楼过夜，放弃拯救货物，以免发生意外。

她说：「父母二人一早尝试合力将一些货物，抬到高达3尺的柜子上，但水上到太高了，最终还是将货物都浸坏了，损失实在很严重，一时也估计不了。」

「当我今早来开店时，看到店里淩乱一片，六十至七十巴仙的货物都毁坏，我忍不住掉下泪水。」

她指出，店里两个装满汽水的大雪柜都倒卧地面，连店面的铁闸门都被水冲得歪歪斜斜，可见昨晚的水位之高，情况骇人。

她说，几年前京那律也发生过大水灾，但今天的情况更严重，她要求县议会必须加强当地的排水系统，尤其是京那律一些水沟被封闭了，她也不知道什么原因。

「特别是京那律附近，如今在进行着泛婆大道工程，相信很多排水沟一时给堵塞了，才会导致那么严重的水灾，我们在这边厢忙着清理货物，那边厢看到天空又黑了，心里非常沉重。」

她也感谢沙巴安溪会馆主席蔡贵登及署理主席陈金明局绅等人，今早前往京那律慰问商家。