（亚庇十五日讯）沙巴警方肃毒组上周日（8月13日）在亚庇国际机场，破获今年度第二大宗毒品走私案，并起获共7.2公斤，估计市价高达50万令吉的「沙布」毒品。

市价50万

沙巴警察总监拿督兰里丁表示，肃毒组是13日上午10时15分左右，根据情报在亚庇国际机场展开取缔行动，并在行动中逮捕两名男性嫌犯。

当时，两名嫌犯皆背着背包，警方成功在两个背包内，发现7包包装成茶叶的包裹，最后证明皆为「沙布」毒品。

在亚庇逮另两嫌犯

两名嫌犯是从柔佛士乃国际机场飞来亚庇，未料一下机即被警方逮捕。之后警方根据情报，于3小时内在亚庇地区逮捕另两名嫌犯，怀疑他们同样与本案有关。

兰里表示，被捕的4人年龄介于27岁至39岁，其中3人为沙巴本地人，一人为外来人；其中一名本地人的尿液，也对毒品检验呈阳性反应。在机场被捕的两名本地人，之前是从沙巴飞往柔佛，之后从柔佛飞回沙巴时被警方逮捕。

「两名嫌犯使用了狡诈的技巧，成功通过士乃机场的海关，将毒品带上飞机，但还是逃不过沙巴警方的法眼，在亚庇机场被捕。

道高一丈

现今，运毒者有越来越多技巧，沙巴警方必须持续领先一步，了解他们的运毒方式，才能先声夺人采取逮捕行动。

「我们也会和相关单位分享各种资讯，以修补机场安检可能出现的漏洞，避免同样的情况继续发生。」

他也说，今年最大宗的毒品案件，是上两个月起获的10.2公斤「沙布」毒品，这次的7.2公斤则是今年第二大宗。警方也会收集更多的资料及证据，包括追寻毒品来源等，以展开下一步的行动。

罪成唯一刑罚为死刑

除了被捕的4名嫌犯外，警方目前也正寻找一名为「SANDI」的本地男子，年约30岁，以协助警方调查有关案件。公众人士如果发现有关男子踪迹，可立即致电警方热线或通知邻近警局。

警方是引用1952年危险毒品法令第39B条文，对有关案件展开调查，一旦罪成，唯一刑罚为死刑。