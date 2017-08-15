（吉隆坡15日讯） 我国史上最大宗毒品案！关税局反毒部突击沙登工业区某工厂，起获总价值可能逾10亿令吉的冰毒！

我国关税局反毒部是在週二傍晚6时左右，依据情报前往沙登工业区PBS 14/9一间小工厂展开突击行动，结果赫然起获总数高达800包，每包至少25公斤的麻袋，而麻包袋內装的竟然是粉状的冰毒。

目前为止，关税局仅割开其中6包重达150.72公斤的麻袋进行检验，证实袋內装的粉状物確实是冰毒，价值高达1055万令吉，若悉数起获的800包、重逾20公吨的麻袋均是冰毒，则总值將超过10亿令吉，將成我国史上最大宗的起获毒品案。

消息指出，国际贩毒集团勾结本地贩毒集团，將这些粉状冰毒装上麻袋后自印度经海路走私至我国，而装上800包麻袋冰毒的货柜，最终自码头私运至上述沙登工业区的工厂內。

「执法官员在接获情报后，立即到该工厂展开突击行动。当时，有6人正將货柜內的麻袋搬入工厂內，执法官员立即將他们逮捕，隨后再逮捕另一名坐在四驱车內的司机。」

落网的7名男子，年龄介於29至43岁，当中6人均是非法外劳，包括5名孟加拉籍男子以及1名尼泊尔籍男子，余下一名落网嫌犯则是40岁的印裔嫌犯。

「关税局援引1952年危险毒品法令第39B条文，在今日把7名落网嫌犯带至灵市推事庭申请延长扣留，並將在延扣程序完成后，逐一检查794个麻袋，以確定是否全是冰毒。」