（吉隆坡15日讯）巫统峇都加湾区部前副主席拿督凯鲁丁今日向高庭入稟诉讼，要求法庭諭令首相夫人拿汀斯里罗斯玛將价值2300万美元的粉红钻石和430万美元的项链，归还给一马发展公司（1MDB）。

根据《当今大马》报导，凯鲁丁向莎阿南高庭入稟这项诉讼，他同时要求年轻富豪刘特佐归还他被指滥用的1MDB资金。

凯鲁丁也在诉讼中，也要求两人针对他们被指滥用1MDB资金一事，支付赔偿给1MDB。

虽然该诉讼是在莎阿南高庭入稟，但案件转移转移至吉隆坡高庭，並于9月15日过堂。

凯鲁丁將罗斯玛、刘特佐和1MDB公司列为本案答辩人。

凯鲁丁之前曾前往外国举报1MDB舞弊案，並表示本身是以纳税人的身份为公共利益举报。

诉状指出，2013年6月至2014年3月期间，刘特佐透过代理人陈金隆（译音），挪用2730万美元向纽约珠宝设计师罗林斯华尔兹购买项链。

「因此，该项链不属於刘特佐所有，项链仍然是第三答辩方（1MDB）的资產。」

诉状称，罗斯玛是在2014年3月收到该项链，而在法律下，该项链也不属於罗斯玛，因此1MDB公司有必要討回珠宝。

「虽然珠宝在法律上是属於1MDB公司，但该公司不会对罗斯玛採取法律行动，因为该公司是由纳吉掌控。」

凯鲁丁声称，儘管很多证据显示，1MDB的资金遭挪用，然而1MDB公司仍旧否认这个事实。

他指出，若珠宝归还，將有利於纳税人，因为纳税人是最终偿还1MDB公司债务的人。

美国司法部在6月16日宣佈针对一马公司（1MDB）新一波的法律行动，以寻求充公源自1MDB的5亿4000万美元（约22亿8500万令吉）资產，包括22卡拉钻石、豪华游艇、电影版权、比卡索名画等。