（本报诗巫15日讯）“我即使坐轮椅也要来告诉法庭事情的真相。”

91岁高龄的人联党已故前主席丹斯里黄顺开医生夫人潘斯里拿督杨守勤医生，昨日从古晋飞抵诗巫，为今早在高庭续审的人联党和Twinswood有限公司针对诗巫甘榜拿督三单位商业店产权的官司出庭为证人。

杨守勤医生透露，她在今年6月份到中国上海的第二天，不慎跌倒而伤及右脚踝，因此造成行动有些不便。她今早在党员陪同下，坚持自行一步步走到位于二楼的高庭。当她抵达时，众人也因她的坚持而纷纷以热烈的掌声回应之。

她也指，日前也曾有党领袖致电询问她是否可以前来诗巫法庭供证，而她表示：“我是一名医生必须坚强，即使坐轮椅也要来供证。”

她受访时表示，针对有关事件，感到非常生气和伤心难过。过去他们是对人联党忠心的党领袖，一直效忠于党，如今却离开人联党，离开了就等于放弃权益。

她“就好像一对父子，做儿子的不愿承认父亲，欲脱离父子关系，那么他还有什么权利，要求父亲分家产呢？如今我们的情况，恰恰就是如此，这是很简单的道理，也是不容置疑的事实。”

“当他离开人联党之后，从未前往探访黄顺开医生，只是曾经一次陪同州元首前来。如今他们这批前党领袖，已经不在人联党内，即是形同外人，对人联党的一切事物不再享有权利。”