（本报加帛15日讯）连日下雨，加帛河流水位于今日高涨，上游低洼地区的一些学校和长屋发生水灾。

迩来，雨水连绵，加帛河域的水位剧涨，上游数间学校的广场和位于低地的建筑物被水殃及。

一间位于巴类区低洼地区河岸的俊丹长屋也发生水灾，长屋底层于今午2时开始被高涨的河水侵入。消防与拯救局及天灾应对委员会已派人前往现场了解情况。

此外，加帛县长兼天灾应对委员会主席艾必斯指出，巴类区的朋高长屋于今午3时开始也面对水灾之苦，座落在该长屋的社会发展局幼儿园建筑物被水淹浸。

民众受促提高警惕

他呼吁各社区领袖向该委员会、消拯局及警方汇报有关地区的灾情，在水位高涨危急时，协助疏散受灾的居民到高处以及时时提高有关的警愓。

他说，该委员会已设立有关的行动室，由县公署行政官旺苏克里管理，委员会将时时监管相关的灾情。

另外，加帛消拯局局长艾尔旺狄表示，该局已作好准备应对水灾。

与此同时，加帛警区主任弗瑞德副警监表示，警方也随时待命，应对灾情。

据悉，受影响的学校包括加帛巴类国民中学、奥洋登雅小学、南甲胜必立小学和南甲慕章小学，这些学校的低洼广场和空地被河水侵入，如同汪洋一片，建于低地的凉亭和球场也被水淹侵，高脚建筑物的底层也如同泽国。

此外，双溪施西包和甘榜峇鲁村庄低洼地区也面对水灾。