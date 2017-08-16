（本报古晋15日讯）到台湾淡水绝对不能错过的超名气缘味古早味蛋糕（Grand Castella Cake）在古晋Vivacity Megamall开设分店了！

现烤的古早味蛋糕香气扑鼻，出炉时可以明显看见蛋糕外层的黄褐色鲜美色泽，切开后还热气蒸腾，难怪没尝到就足以想像蛋糕的美味程度了。

每当新鲜烘焙的蛋糕出炉，店外就可以闻到一阵阵的蛋糕香味，今早的开张仪式还未正式开始，就已经有一群民众慕名而来，为的就是来买这超松软好吃的蛋糕。

东马第三家分行

而这也是继今年在诗巫及美里开张后，于东马开设的第三间分行。据悉，缘味古早味蛋糕将于下个星期及本月杪分别在吉隆坡时代广场及亚庇CityMall开设分行，目前除了马来西亚之外，韩国也设有缘味古早味蛋糕分行。

台湾淡水缘味古早味蛋糕原创者卢太诚于今日在古晋分店开张仪式后受访时表示，本身对马来西亚市场有信心。

他说，本身发现马来西亚人特别喜欢吃绵密的食物，而古早味蛋糕除了保持传统味道之外，口感也是其中一种特色。

不添加化学物品

他指出，不添加任何化学物的古早味蛋糕仅使用普通材料烘焙，如沙拉油、奶、蛋、面粉及鲜奶等成分，所使用的浓郁起司也是从纽西兰进口的。

他披露，目前台湾共有六种不同口味供消费者选择，虽然古晋分店暂时只有两种口味，即原味及起司口味，但之后也将陆续推出其他口味。

缘味古早味蛋糕古晋分店的营业时间为早上10时至晚上10时，原味蛋糕售价18令吉，双层起司蛋糕则售25令吉，据说近期内就会推出巧克力口味的了，敬请期待！