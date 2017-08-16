3名英国籍越南裔男子去年9月在新加坡一家饭店房间内，性侵一名22岁大马女子。

三名被告孔城心(Khong Tam Thanh)、黎麦可(Le Michael)与武泰山(Vu Thai Son)经过认罪协商后，本周一(14日)在新加坡法庭上承认严重性侵罪。当中两名被告还分别承认犯下「侮辱女性尊严罪」。

周二3名被告分别被判处5年半至6年半不等的徒刑，3人也时被判5至8下不等的鞭刑。

此案发生在在去年9月，孔心城的一个兄弟因为即将结婚，他邀请孔心城、黎麦可与武泰山3人一同前来新加坡参加「告别单身派对」。

事发当晚，他们参加完电子音乐节活动后，跟随一名英姓友人到一家夜店消遣。

英姓友人在店内认识案中的女事主。女事主主动向英姓友人提出：愿意跟他到饭店房间小聚并发生性关系。二人激情过后，女事主在酒店房间入睡，男方离开后，到该饭店另的另一房间跟3名被告会合。

约凌晨4时许，在英姓友人允许下，22岁的孔心城、同为24岁的黎麦可与武泰山轮流进入女子的房间，跟因为酒醉而熟睡的女受害人发生性关系。受害女子清醒时发现黎麦可正在性侵她。 女事主后来后一度跑英姓男子人面质问，但对方回答自己并不知情。女事主之后打电话向女性友人求救，并在对方陪同下报警。