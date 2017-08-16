平壤与华府间的紧张风云瞬息万变。朝鲜官媒朝中社昨报导，朝鲜领导人金正恩已听取军方飞弹瞄准关岛近海的简报，但示意将视美方态度才决定是否动手。韩国与日本同声誓言尽一切力量阻止战火，韩总统文在寅更强调未经同意，不得在朝鲜半岛动武。

正移动飞弹发射台

朝中社报导，金正恩前天视察朝鲜人民军战略军司令部，听取准备包围打击关岛的报告。南韩庆南大学远东研究所军事专家金东烨指，朝鲜在展示一旦决定就能展开行动。

但朝中社也称，金正恩说将「看洋基佬（美国人）是否有愚蠢之举，才会下重大决策」。分析指，金正恩此言开启一道可能降低危机之路。金正恩与美国总统特朗普先前互呛好战言辞。华府智库美国进步中心资深研究员孟特认为，金正恩近期谈话，似想借由威胁关岛当筹码，影响美韩本月下旬的年度大规模联合军演，「这是朝鲜想谈判相互约束演习及飞弹试射的直接请求」。

美国哥伦比亚大学政治学教授诺尔波指「不宜过份乐观，朝鲜半岛紧张局势向来能极速升高」。有线新闻网（CNN）引述五角大楼消息报导，美军侦察卫星发现到朝鲜正移动飞弹发射台，只要金正恩一声令下就可在24至48小时发射远程飞弹。

电台搞乌龙吓死人

美国国防部长马提斯前天警告，朝鲜若向美国射飞弹，将迅速激化成战争，并说美军将击落任何对关岛构成威胁的飞弹。关岛副总督提诺瑞欧昨指，对于金正恩显然打消弹袭念头，感到欣喜。不过关岛两个电台昨凌晨却意外发布紧急警报，误报有迫在眉睫的威胁或攻击，国土安全官员随即澄清威胁层级未改变，民众和游客无须惊慌。

相关国家仍不敢大意，文在寅昨重申朝鲜半岛不能再经历战争，将动用一切力量阻止战火的硝烟吹至朝鲜半岛，将以和平手段来解决朝鲜核问题。日本首相安倍晋三昨跟特朗普通电话时，同意处理朝鲜危机的首要之务，就是要尽全力阻止朝鲜再发射飞弹。