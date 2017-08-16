中国浙江舟山附近海域近日发现号称「神虾」的中华锦绣龙虾，福鼎有渔民日前在该处海域，捕捉到一只连触须有近1.4公尺长、重达3.3公斤的巨型龙虾。

有人出价35万人民币（约22万令吉）买下，但有渔民指，「神虾」分分钟能卖22万令吉。

捕获「神虾」的福鼎硖门乡53岁渔民老郭，早前和十多个同伴开船出海捕鱼，上周五早晨，在舟山附近海域下网，到下午5时许收网时，发现渔网里除了鱼和螃蟹，还意外捞上来了一只大龙虾。 「个头非常大，捕鱼几十年了，我们从来没见过这么大的龙虾。」老郭说道。

该只龙虾全身五彩斑斓，身上有青绿色条纹，两条触须则是暗红色，四肢黑白相间，还有不少黄色斑点，和一般龙虾的颜色不太一样。 老郭说，这只龙虾有3.3公斤重，加上触须总长度有1.4公尺长。刚捞上来的时候，龙虾身上蓝色多一些，到了晚上在灯光下，身上又有些变红，很是奇特。

有关照片传到微信朋友圈，很多人说这可能是中华锦绣龙虾，十分稀有，「很值钱，嘱咐我们别几千块就卖了！」

随后，老郭将龙虾运回家，因为没有专业的养虾池，只好寄存在朋友饭店养殖海鲜的大鱼缸中。很多村民都专程跑来观看，老郭这几天也收到不少人的电话询问，也有人出高价想购买。「有个福州的老板，说想35万元（人民币）买走，不过还没到现场来看。」而村中有人表示，之前浙江有渔民捕获一只2.5公斤多的中华锦绣龙虾，卖了60万元人民币。「这只六斤多（3.3公斤多）重，有人说能卖一百万元！」 老郭说。

不过，老郭担心不知怎样能养活它。 在古代，中华锦绣龙虾可能被称为「神虾」。在太平县志中，有过这样一段描述：「宋天圣元年 ( 北宋时 ) ，渔者得于海中，长三尺余，前二钳可二寸许，末有红须尺余，首如数升器，若绘画状，双目，十二足，文如虎豹。大率五彩皆具，而状魁梧尤异。中使吴仲华绘其像以闻，诏名神虾。」