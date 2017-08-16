中国一名青少年住进一家网路成瘾治疗中心不到48小时后死亡。此事引发各界对这类争议性机构的关注，这些机构试着让人们离开电脑萤幕。

中国是第一个宣布网路成瘾为临床症状的国家，估计约有数百万人花数小时上网，其中主要为年轻男性。

18岁李傲的父母试过各种他们想得到的方法来治疗他的网路成瘾，让他学习家族企业的经营、鼓励他从军以及带他到中国各地旅游。

不过，发现这些方法无效后，他们决定花人民币2万2800元费用，参加戒治中心为期180天「封闭、隔绝性特别教育」。

李傲的父母13日告诉国营中央电视台，这间学校承诺会采取心理治疗加上军事训练的综合方式。

李傲的死因目前仍然未明，他的父母告诉中央电视台，在他们把儿子送到这间学校仅1天半以后，就接到电话通知说，年纪轻轻的李傲正在急诊室治疗。

他们抵达医院前，李傲已经被送到太平间。他的父母发现他身上有多处伤痕。

李傲的母亲向中央电视台回忆说：「中心的老师告诉我们，他们的教导方式非常具有鼓励和保护性。他们说从来不打孩子，或采取体罚方式。」

「但是我看到儿子时，他的手上和腿上都是瘀伤。」

据中央电视台报导，这间无照学校位于河北省，当地地方政府曾多次勒令停止营运。

李傲的父亲说：「我现在只想有关当局调查并公布我儿子的死因。」