（本报诗巫16日讯）诗巫新路牌统一规格，有中文和国文路名。

诗巫市议会工程与交通组主任黄光利市议员于今早接受本报记者询问时如此表示。

他也表示，往后有更换或新设置的路牌都会采用相同的格式。

他透露，这是砂地方政府部的要求。

他指出，新的路牌有中文和国文路名，字体差不多大小，也有市议会的标志。把市议会的标志也放上去，是地方政府部的要求。

他也指出，相信这是为了可以让民众一目了然的知道，这条路是属于市议会负责。

举例来说，市区并不是所有道路都是由市议会负责，主要的干路，比如巴拉路、布律克路等是由公共工程局负责。

“据了解，其他地方议会辖区路牌，也同样会放上该地方议会的标志。”

“这是根据当局提供的样本所设计出来的新路牌。”

他透露，7月初有设置的路牌，有人说中文字太小。相关路牌将会全数换上新的路牌。

在7月初时，诗巫市议会更换了市区一些已损坏的路牌，不过，新的路牌比原本的路牌小，尤其是中文字，比国文字小许多。

相关路牌太小，中文字比国文字小许多，因此，有人做出投诉。

新的路牌除了中文和国文路名，也有市议会的标志。

这一次的字母大小，中文和国文路名并没有多大差别，已没有出现中文字太小的问题。