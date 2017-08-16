36岁的袁伟豪港男出身，自去年与拍拖约3年的前港姐岑杏贤分手后，虽然表现痴心，多次表示希望与女友重修旧好，奈何岑杏贤去意已决，覆水难收，不过单身多个月的袁伟豪，最近感情已有著落，今年5月他和杨明以及同是港姐出身、现年25岁的张宝儿，远赴坦桑尼亚拍摄无线热播的旅游节目《打工捱世界Ⅱ》时，擦出爱火。

据悉家境富贵的张宝儿，曾承认有位拍拖多年，感情稳定的男友Jonathan，但两人於去年8月庆祝拍拖7年后不久便分手了，恢復单身的她於拍摄《打工捱世界Ⅱ》时，重遇去年参选港姐时已「种下情根」，「钦点」她演出旅游节目的袁伟豪时，两人可谓一拍即合，日夜相处下袁伟豪与张宝儿火速恋上，返港后更多次被目击单独约会。

袁伟豪为免触动旧爱岑杏贤的神经，一直坚持恋情低调处理，对拍拖一事未有张扬，反而与袁伟豪拍拖后的张宝儿，心情大好之余，沐浴爱河的她更不时於社交网放闪，6月时她便把社交网的封面相片，换成她与袁伟豪去年出席港姐活动时的「定情合照」，其后她又上载与袁伟豪於非洲拍摄时的合照，並留言：「每次翻开相簿都很想念非洲大草原的日子。」

而日前热恋的袁伟豪及张宝儿分別在电视城开工，虽然当时停车场有不少车位，但两人的座驾亦泊在一起「晒爱」。

对於前男友袁伟豪传出新恋情，岑杏贤接受访问时，大方表示：「不晓得真还是假呢？我也是看报导，如果是真的会恭喜他！」她亦表示在工作上遇过张宝儿，问到会否觉得两人相衬？岑杏贤笑言：「不错呀！不如你们问回当时人啦！（有指袁伟豪为免触动你而將恋情低调处理，会否酸溜溜？）没呀，我没有这样的感觉。」

袁伟豪和岑杏贤交往3年分手。

袁伟豪桃花极旺

袁伟豪参选2007年香港先生期间，曾爆出与2006年落选港姐邱咏恩拍拖，更被拍得在商场用150港幣（约78令吉）玩足3小时，不过他解释双方只是好友关係。而在2010年袁伟豪因与舞台剧演员马沛诗合演舞台剧传出恋情，但在2011年有传他追求林夏薇而向马沛诗提出分手，之后两人復合，不过最终还是分手收场。

2013年袁伟豪与港姐岑杏贤传出緋闻，恋情初期刻意保持低调，未有认爱，其后愈爱愈高调终承认恋情，更不时传出婚讯，可惜至2016年两人却宣布分手！恢復单身的袁伟豪变得抢手，有传他与岑杏贤分手，原因是黄智雯与他玩得近，更共喝一瓶水有关，及后又有传李施嬅借好友胡定欣力追他，惟袁伟豪否认此事。

张宝儿与拍拖7年的男朋友分手。