（本报民都鲁16日讯）民都鲁教育厅长弗雷德表示，学生若在学校被教师鞭打，家长向校方质询当儿，也应该到教育厅投报。

他称，教育厅接到投报后，会让专业人士展开调查，从校方及学生方面解决问题。

针对脸书用户上传一名学生被体罚的照片，文中提及“一时冲动关校长室打了两个小时”、“打完再告知别的学生这件事不可以说出去”等。

由于事主没有公开学校名字或任何资料，也没提及为何学生被体罚，单凭照片无法鉴别是来自哪间学校、男或女学生。因此，案件被怀疑的学校由西马至东马，网民也诸多猜测。

弗雷德称，单纯将事情写在脸书，无意间让其他脸书用户转发，不仅无法让事情有效解决，更让各方面留下无法解释的疑点，对解决事情并没有帮助。

弗雷德透露，民都鲁方面，触犯学生纪律或操守的数据约为0.04%，情况尚在控制范围内。

“学生的纪律问题，是家长及学校双方的责任。”

另外，他自今年3月起，已分派守则予省内中小学，守则内明确列名体罚的权限范围，包括谁可执行体罚。若在情非得已的情况下需体罚学生，也不可超越守则的规定。

事主若已针对此事向校方据报，但教育厅尚未接到任何学校将此事上呈，弗雷德希望此学生家长或家庭成员能向教育厅提供资讯，也承诺教育厅官员将秉公办理。