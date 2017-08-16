(本报古晋16日讯)入港货船憾撞出海垂钓船﹐幸没有造成任何人命伤亡﹐涉事货船因由不合法之舵手及船员共5人驾驶﹐事后全部遭海事局执法组扣查。

此宗有惊无险的船祸﹐是在昨晚7时50分左右﹐在距离青山岩5海里处发生﹐当时被撞的垂钓船载有船员及钓客共16人正在出海途中﹐而肇祸货船则正从外海入港﹐双方过后在事发地点相遇时﹐货船拦撞上垂钓船右舷﹐导致垂钓船右舷2层甲板及驾驶室均被撞损。

海事局执法组在接获投报后﹐立即出动巡逻艇前往事发地点展开调查﹐随后证实垂钓船上所有船员及钓客全部安然无恙﹐并立即对肇祸货船进行调查﹐随后发现货船上5名舵手及船员全部均没有受渔业局承认之准证﹐遂将他们全部扣查。

马来西亚海事执法组古晋区总监沙叻史堤迈奎阿都拉在今日的文告中如此证实。他表示涉事货船的5名舵手及船员﹐分别有2名本地人及3名外国人﹐年龄介于19岁至51岁﹐目前被扣留在青山岩海事执法局。

沙叻史堤迈奎阿都拉呼吁﹐任何垂钓船在每次出海之前﹐可以向海事执法组当局报备船只及船员﹑乘客资料﹐一旦有关船只遭遇突然事故时﹐当局可以迅速的作出拯救行动﹐可以致电联络082-432544﹐[email protected] ﹐或传真至082-432554向当局报备。