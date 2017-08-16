（纽约16日讯）美国总统特朗普的气候政策引起不满，运动人士为此发起「特朗普森林运动」，透过自发行动或捐款协助贫穷国家种树，以抵销特朗普气候政策產生的衝击，目前植树数量已达12万棵。

特朗普说，持续遵守《巴黎气候协定》將伤害美国经济、削减就业机会，並让印度与中国等国佔了便宜，取得竞爭力优势。

英国广播公司（BBC）报导，主办单位说，他们必须种出面积约有肯塔基州大小的森林，才能抵销特朗普气候政策產生的影响。

这项计划是今年3月在纽西兰发起，目前已有约450名全球各地的民眾承诺响应。头一个月，参与者承诺种植1万5000棵树，现在数量超过12万棵。

有些人透过捐款方式参与，让树木种在马达加斯加、海地、爱塞尔比亚与尼泊尔的森林保育计划区。有些人自行掏腰包种树，將收据副本寄给计划主办单位。

特朗普下令检视前任奥巴马时代的气候规范，也宣佈美国將撤出《巴黎气候协定》。「特朗普森林」共同创办人泰勒说：「全球只有一小部分的人投票给他，但我们都必须承担他对气候科学无知的后果。」

主办单位估计，他们必须在2025年前消减相当於6亿吨的二氧化碳，才能抵销特朗普气候政策的衝击，相当於必须种植1000多亿棵树。

虽然获得广大迴响，主办单位说，他们也收到特朗普政策支持者寄出的「一些黑函」，也听到一些抱怨，称將这个构想称为「特朗普森林」，只是在满足特朗普的虚荣心。

泰勒说：「我们希望他能爱这片森林，毕竟这是以他为名的森林。如果他在推特发文提到，我们会很开心。」