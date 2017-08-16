（瀋阳16日讯）中国瀋阳南郊的田间农庄，总会出现几位手持棍棒的饲养员，棒打脚踹將千余头肉食猪赶上跳台，风雨不误地逼它们跳水。这壮观场景，已成为当地一大特色「景观」。

南郊田间农庄一名52岁男子牛富全，是当地土生土长的农民，从2003年开始在村里养猪。几年前，他又租赁了500亩农田，扩大了养猪场，还办起了绿色生態园。

养猪场老板牛富全。

经常有村民和一些到当地游玩的城里人参观猪跳水，並用手机记录这有趣的瞬间。

由於他饲养的肉食猪不餵饲料，只吃「绿色食品」，再加上天天跳水「锻炼身体」，每斤猪肉价格能卖到市场价的3倍，而且还供不应求。2013年，在瀋阳举办第十二届全运会，全运村所有猪肉都是由牛富全供应的。

牛富全自製的跳台分上下两层：下面一层距离水面有1米多高，是为100斤以下的幼猪准备；上面一层高约3米多，主要是为100斤以上的成猪准备。跳台下的水深3米多，即便是400斤重的肉食猪跳下也不会触底。

持棍的饲养员欲將眼前的两头肉食猪赶下跳台。

牛富全指出，猪天生就会游泳，而且喜欢在水里、泥里玩耍。虽然肉食猪在跳水时比较痛苦，可一旦落入水中就回归天性，非得游个畅快淋漓才肯离开。而因为肉食猪全部散养，而且天天参加「跳水运动」，据悉肉质筋道，口感和味道与眾不同，肥肉也「紧绷」，有嚼头。