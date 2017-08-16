（台北16日讯）台湾桃园大潭电厂6部机组周二下午跳脱，导致全台多处停电。中油董事长陈金德周三解释，事件主因是仪表设备商更换电源供应器时，事前未转换为手动，导致电脑自动控制系统关闭电动阀。

影响668万户

台湾前经济部长李世光周二在记者会上表示，从下午6时起实施紧急分区轮流停电3轮，每轮300万千瓦，每轮50分钟，共有668万户受影响。据悉，全台至晚上9时40分才全数恢復供电。

台湾中央社报导，中油周三上午召开记者会，陈金德说明，仪表设备商巨路公司周二下午在大潭电厂计量站控制室，更换两颗控制系统电源供应器，但巨路公司的工程师未根据標准程序，將系统转为手动模式，再进行作业，导致电脑自动控制系统发出异常讯號，造成电动阀动。

根据中油公司资料，周二的更换作业在下午4时45分完成，但在下午4时48分时，发现控制系统陆续出现异常讯號，同时站內往大潭电厂输气管线的两颗电动阀自动关闭。中油值班人员立刻在下午4时49分操作下指令开启电动阀，但第一次因讯號异常无法开启，第2次操作才成功，在4时54分时开启供气，造成约2到3分钟的供气中断。

惩处失职人员

他坦言，在这次更换作业前已更换7颗电源供应器，经调查，全部作业都未转为手动模式进行，这次之所以出问题，是因为更换作业中有细部失误，造成讯號异常，系统回復初始状態关机。

陈金德说，中油现场员工未尽督导之责，会配合行政院组成的专案小组进行调查，釐清相关责任。

至於中油总经理刘晟熙传出请辞消息，陈金德表示，董事长与总经理人选都是政务任命，总经理不会向他提请辞，目前仍在进行进一步调查，会尽快对失职人员做出惩处，预计在一週內会有结果。

他指出，中油这次供气中断导致台湾电力公司（简称台电）损失，中油不会迴避，会承担所有赔偿与责任，至於台电对用户如何协议赔偿，中油不会置喙。

这次事件除中油人员督导不周，承揽商巨路公司工程师操作程序有误是主要事发原因，陈金德说，与巨路公司要先经过一定调查程序后，才会谈到协议、赔偿等问题，在此之前，中油会先承担起对台电责任。