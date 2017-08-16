（莎阿南16日讯）促销价比原价更贵，暴利商被取缔；原售价57令吉80仙的单人床床单，在促销时，价钱竟飆高5倍至289令吉，才再折扣70％出售，手法令人咋舌！

斯里肯邦安一间购物商场被揭发在做床单促销时，將床单价原售价提高5倍再折扣，而遭消费者举报雪州贸消局。

雪州贸消局执法组主任阿兹曼说，该单人床床单每套原售价是57令吉80仙，但做促销时，业者將价格提高至289令吉，然后才折扣70％，以每套86令吉70仙出售给消费者。

雪州贸消局揭发商场抬高床单原售价做促销欺骗消费者，左起为莫哈末依斯迈、峇沙鲁丁、阿兹曼及旺莫哈末苏里欣。

他今日召开记者会揭发业者做促销时，欺骗消费者的伎俩。

他指出，雪州贸消局接获消费者投诉斯里肯邦安某商场，正在促销的单人床床单出现2个標价，上周派出执法员假扮顾客购买床单暗中调查。

「调查发现，业者確实將单人床床单的价格提高数倍再促销。」

阿兹曼说，经过业者的乾坤大转移，床单的促销价比没促销的原售价来得更贵，业者也从中多赚29令吉。

他指出，业者將提高5倍的价格，贴在原价上，企图隱瞒原价，欺骗消费者及引起消费者混淆。

他指出，有关商场的33套单人床床单已遭雪州贸消局充公，数额达1万3294令吉。

单人床床单出现2个標价，引起消费者混淆。

「当局將援引《2011年价格控制与反暴利法令》第14条文展开调查，牴触此条文者，个人可被罚款一万令吉或坐牢一年，公司则可面对罚款2万5000令吉。」

阿兹曼说，这是雪州贸消局首次破获卖场举办促销时欺骗消费者的案件，该局將会严密监督，確保商家奉公守法，无机可乘。

他呼吁民眾踊跃提供情报，可到www.kpdnkk.gov[email protected] 书KPDNKK-Laman Rasmi或推特mykdnkk作出举报。

记者会出席者包括雪州贸消局执法官员峇沙鲁丁、查案官莫哈末依斯迈、旺莫哈末苏里欣。