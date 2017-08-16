（新山16日讯）「手就是盲人的眼睛」。

新山伊丽莎白公主特殊学校为了让学生可真实感受我国国旗「辉煌条文」之美，9名视障学生在老师的指导下一同完成一面立体国旗。

上述9名学生年龄介于5岁至14岁，他们除了视障之外，也拥有学习障碍、沟通障碍或过动的问题，但班主任玛斯苏拉（34岁）为了让学生如同其他一般的学生一样，可感受国庆日的气氛，于是想出製作立体国旗的点子。

「对于视障的孩子来说，拿在手上的国旗就如一块布，他们无法对国旗有任何的感觉，因此我希望可让学生真实感受国旗的形状与设计，于是使用不同的材料，以区分国旗中不同的部分。」

玛斯苏拉使用一週的时间策划及购买材料，材料包括棉花、皱纹纸（crepe paper）、线、凹凸顏色纸。

该面国旗长200公分及宽105公分，9名学生在4名老师及5名助理一对一的指导下，將线及白棉花製作成国旗上的14条纹，再为线涂上红色；黄色皱纹纸製作成星月、蓝色凹凸彩色则製作成国旗的蓝色部分。

她解释，线条对视障学生来说很重要，就如同一个界限，当他们在彩色时，老师都会先拉上线条，让他们根据线条彩色。

「当国旗製作完成后后，学生已经对平面国旗不再感到兴趣，学生会摸著立体国旗说『老师，原来国旗线条好长啊、棉花好软啊』，他们以触摸感受国旗的美丽。」

她也將国旗上的顏色、形状所代表的意义讲解给学生，有些学生在理解后，已经可以回答老师关於国旗的问题。

「我建议將这面立体国旗张掛在课室外，经过的视障学生都用手触摸国旗，相信不到一週的时间，材料就会脱落，因此希望明年可使用更好一些的材料。」

该校校长莫哈末丁尼也讚扬玛斯苏拉的点子，更对师生一同完成的立体国旗感到惊讶，他期望学校未来能够进行更大型的活动。