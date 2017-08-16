(吉隆坡16日讯) 政策倡议中心（I-CPI）推测，第14届全国大选落在今年举行的可能性不大，因该中心所做的民调显示，大马选民依然不满首相拿督斯里纳吉的经济管理表现。

政策倡议中心在一份以经济、生活压力及通膨对选民情绪影响为主题的民调显示，近六成即59%的受访选民认为国家经济处於错误的方向。

「此外，65%受访的选民认为目前的经济情况比4年前更糟糕，64%认为这情况会延续至明年。」

人民公正党副主席拉菲兹提到，儘管国阵政府进行多项投资和发展计划，如：捷运（MRT）等，以冀望国人感受到国家经济迈向正面发展，但民调的结果却不如国阵政府所愿。

他今日在记者会上引述政策倡议中心（I-CPI）的调查报告时提到，经济课题是左右选民投票倾向的主要因素，选民的负面情绪反映了第14届大选將不利於国阵。

「政府公佈的通膨率数据与民眾所感受到的通膨压力相距甚远，比如官方显示的通膨率为2至3%，但大多数民眾感受到的物价上涨率却是超过10%。」

以拉菲兹的见解，政府的官方数据並没真確地反映出人民感受到的真实状况，也促使人民对官方数据採取质疑的態度，这也使到纳吉在致力挽回人民情绪的努力上形成阻力，因即便国阵政府宣佈在宏观经济达成的成就，也没对人民情绪带来实际效果。

「从民调结果来分析，来届大选不落在今年举行的可能性变大，因执政党预计要花3至4个月的时间去解决百物上涨及薪金未增等课题。」

他也补充，有近40至45%的马来选民对首相管理的国家经济表现持满意的態度，这与巫统的马来选民支持率是一致，即希望纳吉继任首相。

这项民调是在今年6月10日至7月14日进行，通「交互式语音应答」的方式，隨机拨打给194万名选民，当中有2万2376人接电话，並有3782人成功完成所有问题。

在完整作答的3783名选民当中，巫裔站59%、华裔占26%、印裔占7%、沙巴和砂拉越土著占8%；惟调查期间遇到开斋节长假，因此回应率较低。