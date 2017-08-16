（伦敦16日讯）英国著名地標大笨钟在施工期，为了维护在里头施作的工人健康，將消音4年，议员週二都说事前不知情，並斥责为此让大笨钟消音这么久，简直荒谬。

议会週一才宣佈大笨钟將消音4年，週二就遭受舆论及议员攻击。虽然工会表示，这么做是为了工人健康，要保护施作人员的听力，但是议员仍然质疑，是否有必要静音长达4年。脱欧大臣戴维斯週二首个开砲，表示让大笨钟静音这么久真是太「疯狂」。

保守党议员贝雷斯福德是大笨钟维修计划在2015年10月首次通过时的会议主席。他说：「我不记得他们（官员）曾说过大笨钟会消音4年。他们当时没有告诉委员会。」

自由民主党议员布雷克表示，过去不曾提到大笨钟要静音4年，他要求西敏宫的官员重新检视计画，评估工程费用，以及是否可以在非施工期间敲钟报时。

英国最大的联合工会表示，不反对在非施工期间敲钟。大笨钟管理员则称，要让大笨钟仅在没有施工时报时，会很花钱且非常复杂。

重达13.7吨的大笨钟年久失修，今年进入维修期，预估维修费用约为2900万英镑（1亿6000万令吉）。大笨钟每天整点报时，持续將近157年。上一次暂停报时，是在2007年为了维修，1983至1985年期间也曾为了翻新暂停报时。

大笨钟將在21日中午进行近来最后一次敲钟报时，之后一路静音到2021年，但是在除夕夜及国殤纪念日仍可听到钟声。