（檳城16日讯） 遭反贪会非法延扣3天的檳州行政议员彭文宝已向檳州行政议会告病假至8月21日，之后將会一一交代双溪里武非法炭末窑工厂的课题。

檳州首长林冠英表示，檳州行政议会今日已通过让负责福利、爱心社会与环境事务的彭文宝行政议员申请病假。

「彭文宝將在病假后復职，並且会亲自说明双溪里武运作已超过10年的非法工厂课题。」

他指出，该非法工厂距离住宅区有一公里之遥，超出重工业必须拥有500公尺缓衝区的规定。

「行政议会重申立场，相信彭文宝在此事件上没有涉及贪污，没有受贿或拥有自身利益或与牵涉的非法工厂东主有任何亲戚关係。」

他说，彭文宝將依据法律全力配合反贪会，所有的檳州行政议员將准备接受反贪会的传召，不会抗拒、逃避或躲藏。

他强调，彭文宝確实在履行州政府政策下执行任务，即在2008年前，前朝执政时期已兴建並「遗留」下来的建筑、寺庙、结构及非法工厂，州政府將不会立刻採取拆毁行动，除非它阻碍交通及困扰公眾。

「这项政策措施是为了寻求更好的解决方案，透过更为人性化处理，如包括合法化、迁移或自行拆除的方法，寻求让各造达致双贏的局面。」

他指出，只有2008年后兴建的非法结构与小贩才会遭到採取行动，不过当局依然秉持透过人性化的方式处理。

他表示，州政府將延续既有的政策，倘若反贪会认为该政策已违法，州政府將马上採取行动，对付那数以万计的相关业者。惟，在檳行政议会还未获得反贪会的指示之前，州政府將採纳固有的政策。

此外，针对《马来西亚前锋报》报导林冠英称州政府无权关闭双溪里武非法工厂，他反驳本身从未发表有关言论，但却因此遭到一些人的批评。

他將会要求其律师採取法律行动，起诉有关报章誹谤。

「我不会怪那些就此事批评我的巫统领袖，因为他们是根据错误的讯息来批评我。」