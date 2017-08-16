（八打灵再也16日讯）韦晓宝睽违一年续发第3张个人专辑《对你的爱恋》，即变行情看淡，可他透露专辑推出后反应不错，更盼望销量能够破万张！曾在2008年马拉松24小时不停唱K创下「大马K歌王」记录的他，有望挑战破世界纪录！

每次推出专辑反应都不错的韦晓宝，这次再发的第3张个人专辑《对你的爱恋》，也亲自包揽该主打歌的词曲创作，他说：「从小就开始接触音乐，也很喜欢词曲创作，很多旋律都在脑海里盘旋，所以造就了这首歌的出现。」他笑言，虽然《对你的爱恋》是一首很悲的情歌，不过却不是他个人感情经歷：「人世间情爱有很多甜酸苦辣，而且悲伤的情感比较能引起大家共鸣，歌词里的故事都是虚构的，绝对不是我自己的故事。」

自认感性的他，在录《对你的爱恋》、《太傻》和《没有你的陪伴真的好孤单》这3首歌曲时都忍不住落泪：「我很容易投入歌曲的意境，不小心就唱哭了！」

韦晓宝在2008年24小时10分钟不间断唱K歌，创下《大马纪录大全》的「24小时不停唱K」记录，也贏得了「大马K歌王」的称號！他谓，「从小就爱唱歌，一直苦思没有表现机会，所以当时想到了这个噱头，最后创下了记录。」韦晓宝称马拉松唱K的世界纪录是50小时，故他也有订下目標，希望要在这两年內打破这个这个记录，缔造全新的世界纪录！