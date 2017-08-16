（首尔16日讯）铁肺小天后阿莉安娜格兰德（Ariana Grande）歷经英国恐怖攻击后，花了一阵子时间重新站起继续世界巡迴演唱会，不过她15日在韩国举办演唱会时，不仅提前3个小时才到，原定韩国时间晚上8时的演出延迟了40分钟才开始，让许多人痛批「专程来赚钱。」

阿莉安娜格兰德世界巡迴演唱会来到亚洲区，10和11日先在日本千叶「募张展览馆」登场，下一站是15日在韩国「高尺天空巨蛋」举办的演唱会，但她当天下午5时才抵达韩国，等於是开场时间前3小时才到，据韩媒报导会这么晚到是因为「不想被记者和粉丝拍照。」另外，演唱会也延迟了40分钟才开始，並且比预计时间提早10分钟结束，此举也引起现场观眾不满。

遭韩国粉丝批「来赚钱」

由於阿莉安娜格兰德比预计晚抵达韩国，不仅导致演唱会彩排取消，也让事前购买价值65万韩圆（约2456令吉）的VIP票观眾少了看彩排和小型见面会等福利。虽然没有事先彩排，但她仍在演唱会上以现场实力带来精彩的1小时30分的表演，期间以简单几句和粉丝互动后，就专注在表演之上，结束后不久也搭机离开了韩国，大约停留7个小时的时间。

粉丝们认为阿莉安娜在11日在日本演唱会时间结束后，有充足的时间能够提前到韩国作准备，但却一直到当天才出发甚至下午5时才到，比起於日本演唱会时提早两天抵达准备，共逗留5天的安排，令不少韩国粉丝大感不受尊重。因阿莉安娜开唱前3小时才到，使得购买VIP票的粉丝失去福利权益，而没有任何表达或处理方案，还在Instagram上传厕所唱歌影片，让他们气得痛批「是在厕所彩排？」和「专程来领钱的吧？」