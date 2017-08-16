（香港16日讯）苗侨伟、黄宗泽、吴卓羲、张兆辉及高海寧等，15日到西贡拍摄网剧《飞虎极战》，剧组出动吊臂將直升机吊起12公呎，几位主角逐一徒手游绳而下。苗侨伟、张兆辉和吴卓羲直言，拍这部剧大家都满身大汗，庆幸没有热到中暑。

问到苗侨伟和张兆辉酷热天气33度下拍摄会否担心中暑？两人表示不怕，他们经常在烈日当空下踢足球，已经训练有素。苗侨伟表示，剧中有不少动作及开枪戏，有海、陆和空的特別场面。问他动作戏还是枪战戏较多？他说：「两样都有，开枪不是这么简单，很辛苦，而且开枪都要学，搞到满身大汗。」

卓羲认老今非昔比

张兆辉透露，「剧中需要一人对打几十人，又有水底戏。」苗侨伟大讚张兆辉状態超好，问到可有瘦了？苗侨伟说：「开工以来的两个月，每位演员都越来越健硕了。肥瘦不重要，所有演员都在顶峰状態！」

问两人会否担心在炎热天气下中暑，黄宗泽坦言，「拍该剧愈拍愈瘦，並试过一日轻约1公斤。」黄宗泽透露，「13日已拍了一天游绳戏，幸好还没拍到手麻，听说租直升机很贵，一个月就要18万港幣（约9万3344令吉）。」

至於吴卓羲在剧中饰演O记探员，为了查案投身飞虎队，他说：「我会和苗侨伟一起出去枪战，画面还蛮震撼的。」他表示，「夏天即使不动也会出汗，我会自我催眠说有点冷，觉得心態上会好一些。」他笑言，「入行以来拍了很多部飞虎及机动部队的剧集已习惯，穿飞虎制服亦毫不费力，但自己年纪大了，已非几年前的我。」

高海寧表示，「用了半小时穿上整套飞虎装备，笑言整个气势就会变得不同。她笑说：「之前见他们有爆破戏码都很羡慕，很开心可以拿到制服，原来当飞虎很辛苦，带著那么多装备。」