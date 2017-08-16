为了省那一段路，可能让其他路人陪上宝贵生命。

继之前美里埔奕7号路，民众拔除市政局安装的警示柱，不故他人安危，自私行为遭民众公然遣责。为了私人利益，超捷径的民众仍层出不穷，许多民众为了便利，可能危害了其他民众的安全。

河滨支路口乱转

位于河滨商业中心附近勒拉阿曼大厦前，从滨海城转入勒拉阿曼大厦前支路路口，是过去一年美里市区民众最严重违法超捷径路口，大部分驾车人士从铂尔曼酒店前，驶至滨海城往市区方向交界路口时，直接转入勒拉阿曼大厦前支路路口，回转往滨海城及丹绒方向前往。

另外，也有驾车人士从勒拉阿曼大厦前支路口贯穿该转入支路路口，进行反方向回转的危险驾驶动作；每天上下班时间，该通道是通往丹绒方向，有效避开市区交通拥挤最的快捷通道，因此车流量处高锋时期。

曾经关闭又重开

基于安全问题，市政局与私人承包商一度曾把该转入支路路口关闭，随后考虑民众要求，重开开放使用，继续被不负责的驾车人士超捷径和回转。

一名在附近上班的陈姓女士表示，上下班时分该可转入支路口的缺口最危险，许多民众都使用该缺口便利，公然超捷径和回转。

她称，由于上下班时间，该通道车辆众多，这些驾车人士也不顾其他公众安危，快速在该可转入支路缺口处回转。

她指出，一般上要回转必须驶至附近交通灯，可能需花上数分数时间，可能令超捷径的民众认为麻烦，唯此不负责任的行为，可能造成为了一时方便，造成危害到其他路

人的安全及生命威胁。

市政局及私人承包商受促关注有关问题，及提升美里城市道路基建与安全素质。