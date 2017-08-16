（本报美里16日讯）来自美里的许琇淇日前参加上海举行的《2017年第13届桃李杯搜星中国青少年艺术人才总决赛》夺得金奖。

有关赛事是本月4日在上海国际舞台圆满结束，这次共有4名成功获出线远赴上海参赛的小唱将也报捷，摘下3金1银的优异成绩。

在搜星中国上海与来自台湾、马来西亚及中国各地的选手一较高下。金奖得主为来自美里的许琇淇，另2位沙巴亚庇选手及一位银奖也来自沙巴亚庇。

许琇淇能代表马来西亚远赴中国上海参赛，是因为她在6月23日亚庇举办的第13届桃李杯搜星中国马来西亚区全国海选拔赛中获得（7岁-10岁）金奖，她也是砂拉越唯一晋级的选手。

许琇淇今年9岁，就读于斯里玛瓦小学，今年三年级，从一年级至三年级在校内品学优，成绩都得第一或第二名。从小就喜爱唱歌，在5岁时就被父母亲送往美里音乐社属下小豆芽培训班由黄晓薇导师以一对一教学，能歌能舞，在唱歌方面，从6岁开始老师常帮她报名参加大大小小歌赛都获奖，也常受邀客串演出。

她于今年6月25日参加美里音乐社主办的儿童全砂赛获得冠军及最佳服装奖，双料冠军。她将于12月8日至10日与其他获奖歌手代表美里省前往泗里街参加全砂儿童华语歌唱赛。

许琇淇于7月1日儿童艺能全国大赛东马区选拔赛获得（7岁-12岁）一等奖，并将于12月7日与其他获奖代表歌手前往吉隆玻参加儿童艺能全国大赛。另外，在7月9日《唱响童声，音为梦想》也获得男女混合（7岁-12岁）劲歌冠军及最佳台风奖，成为双料冠军。