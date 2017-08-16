（本报美里16日讯）美里中央医院扩建工程所需的3亿4千万令吉拨款已经批准，工程招标已在今年4月进行。

砂地方政府部部长拿督沈桂贤医生昨日向记者证实，美里医院的扩建工程拨款已获批准。

据卫生部长拿督斯里苏巴马廉于本月14日，在国会回答上议员拿督沈桂贤有关美里医院提升为北砂区中央医院和扩建工程计划进展时，获得前者书面答覆指出。

美里医院扩建工程的3亿4千万令吉拨款，列入第十一大马发展计划。公共工程局目前正在委任适宜机构监督此工程。截至目前为止，美里医院扩建工程仍处于招标阶段。扩建工程包括增加328张病床，重症监护病房，专科诊所及急救部门。

卡兰比星:别再拖延

美里医院访客董事局主席卡兰比星今日受访时指出，他表示感谢拿督沈桂贤上议员为美里人民争取到医院扩建工程拨款。他认为，当前之急务是要有关当局加速展开工程。

他不希望看到有关当局一再拖延美里医院的扩建工程，毕竟建造有关建设和置入医疗器具，估计至少需要耗上5年时间。若是有关当局拖延两年才建，也意味着美里人民要在未来7年，才能看到医院扩建工程成果。

有鉴于此，他促请人民和各有关当局应加紧关注美里医院扩建工程的进展。

另一方面，他表示关注医院扩建工程是否增建停车场。他说，增建各种诊室和增加病床，意味来往医院的人数将大增，所以增建停车场应该被列入必要设施之一。