（本报美里16日讯)将列入美里2018旅游年促销的景点，包括姆鲁，尼亚石洞，蓝比尔国家公园和都山海滩等。其中除了都山是新景区外，晚上乘船在河上观赏萤火虫，亦拟列入另外新卖点。

整合配套吸引游客

他透露，目前他正着手与本地旅行社合作，希望将各自的旅游配套进行整合，让美里各景区旅游配套更完整呈现给游客。

沈炎龙说，其中沿实务的河和罗东河，在晚间游船观赏萤火虫，让游客欣赏大自然的奇妙生态。

他说，目前他欲与相关拟制夜船观萤火虫业者，作出进一步了解，以期此旅游配套被列入明年美里旅游年的一项旅游卖点。

沈炎龙指出，美里市也是一个美食城市，美里的特色美食将是很好的旅游卖点。

自荐美食列入促销

他促请经营独特美食餐饮业者，可向市政局提呈建议，说明食品独特之处，让市政局审核后，列入旅游促销卖点。

他说，美里的“嘟嘟鱼”，“忘不了鱼”，在国外享有一定知名度。他相信只要经营者烹饪特色美食，可被列为推介美里旅游的美食卖点。

谈及美里旅游年，游客要到尼亚石洞，是否面对交通工具欠缺的窘境。

他说，美里旅行社一直以来，都有安排游客到尼亚石洞游玩。若有大批游客欲前往，尽管目前没公共巴士前往，业者可另行安排租用旅游巴士前去。

数目少的游客，旅行社胥视游客数量，决定是否安排厢型车，或一般轿车或四轮驱动车辆载送。他不认为，游客要到尼亚游玩，会面对交通问题。