（吉隆坡16日讯）虽然国油气体（PETGAS，6033，主板工业股）业绩大致符合预期，惟分析员对其前景看法不一，主因是他们对天然气运输系统第3方使用条款（TPA）在2018年1月落实后，对国油气体净利所造成的影响有不同的看法。

国油气体的股价在今日先跌后扬，盘中一度下跌至全天最低的18.80令吉后，止跌回扬，一度走高至全天最高的19.06令吉，最后报18.88令吉，全天微起6仙或0.32%，成交量是117万6900股。

国油气体昨天公布的2017財政年次季（截至6月30日止）净利按年增长5.34%，至4亿2533万令吉；营业额也按年起4.9%，至11亿7531万令吉。

该公司上半年净利按年扬升4.42%，至8亿8856万令吉；营业额也按年上扬4.1%，至23亿4266万令吉。

肯纳格研究分析员表示，国油气体次季业绩令人满意，儘管所有业务较高的资本开销，使盈利略减；但事实上，其盈利较去年有所改善，部份原因是较低的维修和保养所致。

「然而，市场担心第3方使用条款（TPA）可能会严重压制其盈利增长，导致其股价长时间受压。不过，我们认为，市场过度担忧。」

与此同时，马银行投行分析员也不认为TPA会对国油气体的盈利產生不利影响。

然而，艾芬黄氏资本分析员和达证券分析员皆认为，TPA条款开跑后可能拉低国油气体的回酬，潜在降低其净利。

风险回酬下行

艾芬黄氏资本分析员进一步指出，从估值而言，国油气体目前的水平具有吸引力，但即將到来的TPA可能衝击盈利的不確定性，导致他认为目前的风险回酬偏向下行。因此，他將该股的投资评级和目標价，分別下调至「守住」及19.30令吉。

在国油气体召开分析员匯报会之前，达证券將该股的投资评级列入检討名单，並维持盈利预测和目標价19.60令吉。

此外，较为乐观的肯纳格研究及马银行投行分析员分別维持该股「超越大市」和「买进」投资评级，目標价分別是22令吉和23令吉。