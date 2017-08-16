评论: 廖明安

行动党前秘书长郭金福溘然长逝，草木同悲。郭金福在政治上是一股清流，有浩然正气的典范，而他抗癌的坚强意志，激励了人们对生命乐观与顽强的斗志力。他的离去，不只行动党上下悲痛，就连昔日对手也感到惋惜。

回顾歷史，郭金福在行动党內如日中天之时，也就是林吉祥与林冠英在政坛上黯然之际。1999年大选行动党重挫，林吉祥本身也战败，加上林冠英出狱不久，才有这样的机遇，让憨厚老实的郭金福出任行动党秘书长。

明眼人都知，郭金福只不过是过渡的秘书长，最终的安排还是林冠英，当时大权在握的依然是林吉祥，但郭金福不因为如此而辜负了党的委託。郭金福担任秘书长期间，是火箭百废待兴的艰难时刻，党资金匱乏，又面对党內派系的分裂，他都致力扮演好建设的角色，让党务回到正轨，当时「挽救行动党运动」，更凸显了郭金福对行动党「鞠躬尽瘁」的精神。

郭金福是个有主见且不任人摆佈的领袖，他提出「秘书长限任3届」动议，在2003年党代表大会通过，而这项动议被视为针对林冠英，也因此让林吉祥父子开始对这位「不为所控」的秘书长有所提防。

改变不了「唯亲是用」

对于甲州火箭早期的內訌，郭金福也想尽办法制衡。一边是沈同钦的班底，一边则是林冠英的派系。两个派系剧烈的斗爭，最终在郭金福出任甲州火箭主席后，暂时稳住局面。改选后，甲州火箭派系纠纷依然不断，这就衍生了另一个影响郭金福政途的问题，2004年大选，亲林冠英的派系杯葛郭金福的竞选活动，当时更有火箭领袖呼吁甲市区国会的选民投废票，导致郭氏以微差票数落败。郭氏当时也公开抨击党內有人「扯后腿」，导致行动党失去甲市区国会议席。

郭氏毕竟知道政治的黑暗，于是黯然离开政坛，他是个老实人，斗不过政治齷齪的把戏，他那一股傻劲，依然改变不了行动党內「唯亲是用」的文化。

沈同钦、吴良山、林敬贤及陈仲祥宣佈退党，这位前秘书长並没有对这几位昔日共患难的战友恶言以对，也从没有公开呼吁或私下要求沈同钦等人重回行动党。毕竟郭金福洞悉时势，经歷甲州火箭內訌的他，更明白沈同钦等人的决定是为何，也明瞭甲州火箭的癥结所在，但碍于身份不同往日，也不便发表太多。

沈同钦重情义，不怕行动党领袖以毒瘤奚落，仍前往弔唁及出席丧礼，郭金福与林冠英同时出道的往事。然而，林吉祥却在丧府向沈同钦等人喊话，呼吁他们「认错归队」，以了郭氏心愿，同时，甲州火箭主席郑国球也附和林吉祥，要求退党人士归队。林吉祥与郑国球的举动，被抨击消费郭氏，以逝者名义博取认同。

郭金福的丧礼，极尽哀荣，出殯当天党旗飘扬，伴隨灵车前进，这不足以慰藉郭氏对党的贡献，也无法弥补行动党领袖曾对郭氏做出的政治伤害。2004年那场大选，扯后腿的人现在已是位高权重，倘若那场大选，他没有落选，他还是秘书长，某人的政治前途一定要改写，行动党的现在也截然不同。

郭金福没一般行动党领袖的偏激与沙文主义，他是个理性、温和、低调及务实的领袖，从不打压异己，不怕权贵，吃亏也不计较，就因这样，他的政途並不太久，但留下的傻子精神却是永恆的。