（本报诗巫16日讯）诗巫二个国席，已经浮现台面的，来自国阵及亲国阵二个政党，至少已经圈定了6名候选人，其中人联党就在南兰区圈定了3名候选人。

联民党主席拿督斯里黄顺舸于日前公布了该党二区的战将，即诗巫区的黄祈耀及南兰区的陈其源，而人联党方面，诗巫的战将为该党巴旺阿山区部主席刘会耀，南兰区三名候选人包括江先柱、钱进一及黄振渊。

在国阵还没有决定二个议席的出战权时，这些潜能候选人已频频活动，在选区内亮相。

一般认为，联民党在争取选区的出战权上较占优势，诗巫是该党的大本营，党主席黄顺舸坐镇诗巫的其中一个州选区，即巴旺阿山区。

虽然如此，人联党却有其有利的位置，该党是堂堂正正的国阵成员党，在争取选区上更显得名正言顺。

联民党占优势

在去年的州选，诗巫的5个州议席，联民党获分配最多的议席，该党在巴旺阿山、都东及柏拉旺区上阵，而人联党及土保党则各获分配武吉阿瑟及南甲区。

若依据去年的分配，国阵仍然会延用直属候选人的制度，则联民党就占有很大的优势。

州选时，为了附合国阵直属候选人上阵的条件，直属候选人皆需要辞党职及退党，不过，当时助选的团队，几乎都是直属候选人原有政党的人马，显然的，亲国阵政党经已被视为国阵的一份子，受到国阵的默许。

而在州选后，仍然出现多名亲国阵政党的正副部长，并且回归到原有的政党内，因此，在来届国选，州国阵在州内国席的分配权上，仍然拥有决定权，则国阵直属候选人仍会在来届大选中出现。

不过，为了达致更公平的分配，国阵可能会把诗巫的二个国席分配予人联党及联民党各一席，联民党极有可能获得诗巫区，而南兰区则归人联。

而最终会的分配权则需由全国国阵的点头，以委任诗巫二区的国阵协调员的政策来看，全国国阵更趋向于国阵的体系，侧重的国阵成员党，因此，诗巫二席的分配仍存有变数。