（本报诗巫16日讯）诗巫水利灌溉局局长陈成光表示，由于上游地区雨水流至，诗巫在今早的江水水位比昨天还高。

“今早的水位更接近警戒水位，唯在下午，水位已退却。”

他是于今午接受本报记者询问时如此表示。

他指出，加帛的水位于今早达到12米以上，超出了警戒水位，不过，在午后已退却。

他也表示，诗巫低地路段因江水高涨而淹水的情况，基本上与昨天差不多。

他相信，只要上游地区不再下雨，或是降雨量减少，江水水位高，水流湍急的情况相信很快可以获得缓和。昨天（8月15日）上游地区的降雨量已大为减少，如果与前天（8月14日）相比较。

“随着降雨量减少，相信情况会改善许多。”

根据雨量测量显示，8月14日各地区所测得的降雨量分别是布拉甲13.5毫米、加帛11.5毫米、桑19毫米、加拿逸3毫米、诗巫宋溪美拉50毫米、诗巫飞机场23毫米、诗巫沙廉32.5毫米、实兰沟镇4.5毫米、阿劳河（沐胶河上游）38.5毫米、朱加河（沐胶河中游）54.5毫米。

8月15日各地区所测得的降雨量分别是布拉甲13毫米、加帛33毫米、桑9毫米、加拿逸2毫米、诗巫宋溪美拉1.5毫米、诗巫飞机场3.5毫米、诗巫沙廉3.5毫米、实兰沟镇2毫米、阿劳河（沐胶河上游）3.5毫米、朱加河（沐胶河中游）6毫米。