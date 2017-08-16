（本报古晋16日讯）砂拉越“无利润水源”的概率极高，约为61%，同比其它州属的33%高出许多，砂拉越乡区电力与水供部将加强“救水”力度，找出漏水的源头，予以维修！

砂拉越乡区电力与水供部长拿督斯里史迪芬伦迪今日在其部门推展新标志仪式后，接受媒体访问时，如是表示。

他说，目前砂拉越面对的课题是水管陈旧、老化导致破裂，因此，该部门当前的计划是维修及更新这些年久失修及破损的水管。对此，许多计划已制定好，以期能即刻解决这些问题。

策划改善账单系统

他指出，随着砂首长提出转型计划，即全力发展砂拉越的水供网络。虽然耗资的经费庞大，且需要较长的时间来策划，不过，他坚信，这项计划是可以落实的，不是一项问题。

他认为，水源是一种商品，在长期而言是一项长期的投资，可获取的回酬是很可观的。

他续说，目前该部也正在策划如何改善现有账单系统，它们看到砂能源公司已推出精明账单系统，所有数据都将上载到智能手机里，他相信，一旦该部推出精明账单系统，将大大提高该部门的营收效率。

水供网络首航计划

另外，伦迪指出，该部已鉴定5个地区，有望作为砂拉越水供网络的首航计划。一旦此项目奏效，该部将继续展开该项计划，以探讨最快的速度落实此项水供网络。

他表示，目前，郊区人民面对水供的问题，一些偏远地区甚至沿海地区因缺乏食水，只能依赖高山的溪水，不过，这潜在卫生与健康隐忧。

于是，在他接管该部门后，就推出了全新的砂拉越替代水源计划，其中一项计划是采用薄膜渗透系统，来过滤原水，确保民众最终饮用到干净及卫生的食水。

善用水坝供水内陆

另一方面，伦迪也称，砂拉越得天独厚，很幸运，拥有丰富的降雨量，因此，政府也探讨善用现有水坝的水源，以供应食水予内陆地区的人民，解决他们无自来水供应问题。

对此，他透露，该部目前正探讨善用峇当艾水坝的水源，一旦可行，相信可解决砂拉越中区直至丹绒玛尼的水供问题。