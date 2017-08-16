（太平16日讯）起源于太平的「虎咬狮」混合著美禄和咖啡香的独特口味，是太平华人民间流传最具特色的饮品，不但深受道地人喜爱，也让许多国內外游客慕名品嚐，让这种名字怪诞，风味独特的太平原创饮料因此闻名。

「虎咬狮」的名字让人听来一头雾水，以为是何方怪兽，也有人因为它是美禄混合咖啡的饮品，以为它是中南马人所熟悉的「neslo」，但文史田野工作者李永球则提醒两者为不一样的东西，不可混为一谈。

李永球最近的一本介绍太平美食景点及歷史风俗的著作中，特別挑选了其中一篇作品「虎咬狮」作为书名，凸显这个饮料的在地特色。

李永球在接受访问时指出，「虎咬狮」是在大约上世纪50至60年代，由太平人所创造，是太平目前很流行的饮品，福建话念做「hor ka sai」。

名称意义难考究

他表示，如今全北马都有「虎咬狮」，包括吉打、檳城、大山脚、瓜拉古楼、瓜拉牛啦、十八丁及老港等，惟不同地区名称会有所不一样，有的人称为「MC」、可可或滴咖啡等。

他说，「虎咬狮」令人津津乐道的是取名及其意义，惟这已难以考究，並指当有人问及时他时则戏言古时候人们喝了「虎咬狮」之后，力气充沛，好似老虎咬狮子，故得其名。

不过，李永球引经据典补充，「虎咬狮」在福建话被念为「hor-ka-sai」，陈正统主编《闽南话漳腔辞典》，收录有「虎咬猪」（hoo-ga-di，也叫虎咬甜）词匯，该食品是將甜和咸的年饼黏在一起油炸。

因此，他指「某某咬某某」的名词，是闽南地区给「混合」食品所取的常见字眼，並非凭空出现。

「太平是盛行漳州音福建话的地区，因此，可从蛛丝马跡中探究『虎咬狮』的背景来歷。」

文史田野工作者李永球评论「虎咬狮」，放冰块和热饮各有风味，各有喜爱。右图为李永球新书《太平虎咬狮》。

提及对「虎咬狮」的评语，李永球坦言「妙不可言」，但如何美妙则如人饮水，冷暖自知。

「放冰块和热饮各有风味，各有喜爱，惟放冰则口味稀释些，热饮则口味较浓。」

十八丁丰隆茶室东方李康豪表示，「虎咬狮」已成为超越种族和国界的饮品，人人爱喝，就连澳洲游客喝了也直呼：「better than starbucks」（比星巴克更好喝）。

他受访时说，数十年前十八丁就有「虎咬狮」，是当地人常喝的饮料，近年十八丁旅游业兴盛，许多游客都因受到亲友的介绍慕名点喝这一怪异名字的饮品。

他分享说，除了澳洲游客，曾有香港游客点喝时以粤语念成「好架势」，新加坡游客也喜欢，但往往会要求不要太浓。

他告知，马来人向来喜爱喝咖啡精混合美禄的「馁士罗」（neslo），可是，近年来不少已爱上「虎咬狮」。

他也提到，十八丁除了「虎咬狮」，还有另一风味饮品名为「狮咬虎」，由茶加美禄冲泡而成，形成十八丁双绝饮品，惟以「虎咬狮」较广为人知。

虎咬狮的独特风味深受各族喜爱，冷饮风味更佳！

冀媲美怡保白咖啡

「虎咬狮」远近驰名，有人已將之商业註册为即溶冲泡饮料並在市场上销售。

Bosland 有限公司董事经理李学超说，基于「虎咬狮」的口味独树一帜而看好其潜能，今年起准备在国內外大力推广，以便太平特產的「虎咬狮」能如怡保白咖啡般闻名。

他透露，在10年前已將「虎咬狮」中英文注册为商標，生產「虎咬狮」即溶饮品，但当初没有特別推销，现在则是大展拳脚的时机。

他说，今年9月將把「虎咬狮」即溶饮品，带到中国东莞的一带一路展览会展销，作为打入中国市场的起步。

他表示，「虎咬狮」在北马沿海乡镇比较流行，並听说发源于太平十八丁。

资料档：美禄咖啡擦出火花

「虎咬狮」是在大约上世纪50至60年代，由太平人所创造，是太平目前很流行的饮品。

虎咬狮其实由美禄混合咖啡冲泡而成，当美禄香和咖啡香在杯中相互碰撞融合时，另一种令人惊喜的风味就此產生，擦出火星撞木星的火花。