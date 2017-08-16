中国电影《战狼2》自上映以来，短时间内已经创下人民币47亿元（约30亿令吉）的惊人票房，成为中国影史票房冠军，但近日他与甄子丹昔日拍摄《杀破狼》的恩怨再次被人挖出，引来不少风波。16日有网友发现甄子丹在一则酸「吴京很丑」的发文按赞，再次引起热议。

近日一名中国网友在微博上发文，嫌弃吴京长相丑，「每次出现在首页眼睛辣得半天看不清东西」，没想到随后就有网友发现甄子丹在底下按赞，再次引起轩然大波，2人的不合传言再次被翻出，粉丝纷纷分成两派，在底下互骂维护自己的偶像，随后该则「Diss吴京」发文也被删除，但是已经引起不少网友热议，并登上微博热搜。

对此，甄子丹稍后也在微博上发文回应，自己的微博帐号被盗取，他也已经报警处理，对于两人的恩怨，他也解释自己并没有打压吴京，也非常欣赏对方，「做为动作演员，《战狼2》的成绩令人鼓舞，更带动了中国动作电影热潮。我衷心恭喜吴京有这麽骄人的成绩, 他的努力有目共睹。他今天的成功, 我也为他非常高兴。」

甄子丹与吴京不和的传言源起于12年前，两人一起合作电影《杀破狼》，他曾误伤对方，事后在受访还说：「武术冠军满街都是，不是所有人都能做功夫明星。」被指是在暗讽武术比赛冠军出身的吴京，但甄子丹早前曾否认此传闻称，自己是被断章取义。另外吴京在凭《战狼2》获得肯定后，又传出他在某访谈中表示，「谢谢他（甄子丹）的看不起」，让不合传言再次被传出。

甄子丹微博全文：

今日在获知如此离谱的恶意中伤消息后，我非常震惊！经新浪微博后台查询，发现昨晚微博有异地异常登陆，是账号被入侵登入后的恶意而为！现已接受微博平台建议：报警后查入侵账号者身份，势必追究其法律责任。

[email protected] 京 @微博管理员 , 各种荒谬、捏造的故事和报导均不是事实。

作为动作演员, 「战狼2」的成绩令人鼓舞, 更带动了中国动作电影热潮。我衷心恭喜吴京有这麽骄人的成绩, 他的努力有目共睹。他今天的成功, 我也为他非常高兴。

这些年来玩微博全是想跟粉丝分享生活上的点滴, 但网上的攻击, 计从2012年开始壹直没有停下来。 壹直不去理，是不愿被拉入无聊的商业游戏，也不想浪费媒体资源为自己辩明是非。今次本人不得已发声，是为不再受污水，亦是为阻止恶毒挑拨，令无辜之人受伤害。