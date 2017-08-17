继中国南京、重庆接连发生兄长与姑丈猥亵女童等事件，现在中国社群网路上又传出多部成年男子性侵女童的影片，网友肉搜发现拍摄者是一名江苏刘姓国小老师，影片为「江苏刘老师」性侵儿童系列，据传性侵学生至少30人，再将影片上传至色情网站上贩售，江苏警方正积极调查中。

一名中国网友称日前从通讯软体「微信」上，获得一系列类似父亲性侵孩童的影片，内容大部分是一名中年男子猥亵孩子的画面，孩童多为7、8岁左右的女孩，被侵犯的孩子甚至也有男童。

网友肉搜发现，影片中露脸的男子是一名刘姓国小老师，犯案地点似乎于国小的师长宿舍。

拍摄的影片都被卖到色情网站牟利，网站上甚至还贩售女童的「原味内裤」，也开放其他「有志一同」的民众出高价一起性侵孩童。

江苏省公安厅网路安全保卫总队官方微博表示，已接获网友举报，网路上流传一名为「江苏刘老师，媲美欣」的儿童性侵系列视频，目前已展开调查，也欢迎广大中国网友私信提供该系列视频发布源头、发布人ID及拍摄人身份等详细线索。

中国日前才传出有寄养家庭的兄长在车站抚摸妹妹的身体，而后有姑丈公开伸手进入侄女的下体等事件；现在又传出「江苏刘老师」性侵儿童影片，让许多中国网友感到相当悲愤。

针对此事，身为母亲的女星章子怡16日也在微博上痛斥影片中的「江苏刘老师」禽兽不如，「去年西安三岁女童遭性侵的案子就不了了之，员警叔叔阿姨，你们一定要尽力啊，孩子们太无辜、太可怜了！」