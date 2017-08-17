英国39岁的退伍军人华滋华斯（Tim Wordsworth）看见IS恐怖组织的残忍后，决定暪着老婆远赴敍利亚作战，他在战场上杀了无数IS圣战士，他看着尸体外露满是鲜血的器官，顿时生出想吃的欲望，他直接抓起内脏往嘴巴里塞，还大饮尸体血，从此他在军中就有一个新称号「食人魔」。

根据《每日邮报》报导，华滋华斯2014年看到IS恐怖组织屠杀雅兹迪族（Yazidi）后感到愤怒，透过Facebook联络敍利亚的库德人民保衞部队（YPG），2015年便瞒着妻子到前线对抗IS。

华滋华斯表示，当时他只拿到一把M16突击步枪、4个弹匣、两颗手榴弹，就这样被送到战场上杀敌。

华滋华斯对IS恐怖组织发射约1000发子弹，击杀恐怖分子只是他其中一项工作，另外他还得用货车将尸体送到乱葬岗集体下葬。

华滋华斯表示，这些IS圣战士的尸体严重变形，脸部被压碎挤烂，器官还会掉出体外，他想要找一些乐趣弥补心中的无聊，便抓起内脏往嘴巴塞，还饮用这些尸体的血，就算被别的士兵看到也不在意，所以有了「食人魔」的称号。

华滋华斯跟着YPG作战7个月后，来到伊拉克北部加入库德人组织「自由斗士」，可是他却侮辱库德斯坦总统巴尔札尼（Massoud Barzani），进监狱3个半月才获释，随后他飞往英国伦敦，回家乡退休当起建筑工人。