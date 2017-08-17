印尼一名老师在11年前捡到警员的薪资袋，因当时急着搭车返家乡，周围也没人认识薪资袋失主，只好先将薪资袋带回家，多年来一直试图寻找失主皆无果。他近日重返旧地，多番打听后终与失主取得联系，并亲自归还一分钱都没少的薪资袋，让失主及民众大受感动。

来自西努沙登加拉省比马市（Bima）的巴德伦（Badrun Sinbad），于11年前在东爪哇省玛琅（Malang）一所大学就读，他在2016年10月的某天前往清真寺祷告时捡到一个信封袋，上面写有苏甘（Sugeng Iryanto）的姓名及金额，他询问了许多在附近的人，都没有人认识失主，而他因急着搭车返回家乡，情急下只好先将薪资袋带回家。

回到家乡一所高职任教的巴德伦并没有就此放弃寻找失主，他这些年来多次利用网路进行搜寻，期望能找到苏甘的联系方式，但都没有收获。

时隔11年，巴德伦在8月初重返玛琅受训，他把握难得的机会，积极设法寻找苏甘的下落，最终在当地警员的帮助下，于8月10日与苏甘取得联系，当面归还薪资袋，而里头的207万7500印尼盾分文未少，让在11年后重新寻回薪资的苏甘大为感动。

巴德伦宣称，他从未想过要动用薪资袋里的钱，而是早已下定决心，要将薪资袋原封不动地归还给失主，且他常常在担忧，丢失薪资袋的失主一定急需这笔钱，尤其忧心失主的家人和子女是不是需要用钱。

苏甘对能找回11年前的薪水觉得非常感动，再三向巴德伦表示感谢。他表示，像巴德伦这么诚实、真诚的人已非常罕见，值得大家的赞赏，因此他会向真主祈祷，希望能延长巴德伦的寿命。此外，他想要给巴德伦酬金以示答谢却被婉拒，因此决定在伊斯兰节庆「宰牲节」时用这笔钱买只羊，分享给邻里亲友及贫困之人。

苏甘也在个人脸书分享这一段拾金不昧的故事，让网友大为感动，巴德伦的善举成为当地媒体报导的焦点。