上周六维吉尼亚州有「白人至上主义者」游行，抗议当地欲移除美国内战时「南方邦联」（Confederate）李将军的铜像，引爆一连串暴力冲突致1死19伤。

事后美国多地掀起「拆雕像潮」，民众涌上街头拆除象征支持蓄奴制度的南方邦联相关雕像，表达对新纳粹主义等种族歧视份子的不满。

隐含歧视黑人意味

维州事件后，佛州盖恩斯维尔立刻有团体上街，移除一个南方邦联士兵「老乔」雕像，北卡罗莱纳州德罕则有示威者使用绳索拉倒一座南方邦联的纪念碑。

这些雕像之所以引发争议，是因内战期间，北方各州主张废除奴隶，南方邦联则赞成蓄奴，现遗留在各地的邦联遗物，除代表「白人至上主义者」对于邦联人物的崇拜，也隐含对黑人歧视的意味。

各地政府也展开行动要移除公共场所的南方邦联雕像，防止引发纷争。马里兰州巴尔的摩市议会周一批准行动后，前晚工人便移除李将军与另一南军将领杰克森（Thomas Stonewall Jackson）纪念碑。

该州共和党籍州长霍根前天称，计划将支持蓄奴法官罗杰塔尼的雕像拆除，「此刻应把正确承认过去，以及崇拜历史最黑暗篇章这两件事，明确划清界线。」

林肯纪念堂遭喷漆

同时，华府林肯纪念堂人员前天发现，该处一根大立柱遭人毁损，用红色喷漆涂上疑为「去你的法律」粗话，警方已展开调查。林肯是美国第16任总统，任内废除奴隶制，并带领北方各州在内战击败南方邦联。