印度拉贾斯坦邦（Rajasthan）一名寡妇日前被夫家亲人指控是女巫，遭到虐待、毒打，双眼也被人挖走，最后还被活活打死。

当地维权人士透露，是夫家亲人觊觎财产及土地，因此共谋犯案。警方已逮捕5名涉案人，包括两名未成年少女。

40岁的达维（Kanya Devi）早前经历丧夫之痛，但夫家的亲人认为是达维施展巫术，在数天内把丈夫及丈夫的一名兄弟害死。

他们于是虐待达维，包括迫脱光她的衣物、逼她吃屎、用火烧她，甚至用烧热的铁棒把她双眼挖出来。达维于本月2日死亡，警方指，有人焚烧尸体，企图毁尸灭迹。

达维的15岁儿子，目睹妈妈遇害的经过，但村中长老却下令他不能报警。而长老为了隐瞒事件，更擅自把达维的遗体火化，又用一些仪式「赦免」涉案人的罪行。

达维的远亲、当地维权人士雷加尔（Mahadev Regar）出席达维的丧礼时，得知她惨死于夫家亲人的手，于是在本月8日报警。但由于雷加尔并非近亲，警方拖到达维的23岁女儿报案后，才在周日（13日）立案调查。由于达维尸体早被火化，警方坦承搜证有困难。

维权人士塔拉（Tara Ahluwalia）直言，达维夫家的亲人对她继承的财产起了贪念，于是共谋杀害她，「真正的原因是财产，达维的丈夫最近离世，而她的儿子未成年，所以夫家亲人合作除掉她，并夺走她的土地」。